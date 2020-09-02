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Haber Giriş: 02.09.2020 - 15:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... AFP 28 Ağustos'ta duyurmuştu... İşte Meis'teki Yunan askerleri

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Antalya'nın Kaş ilçesinden 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda devriye gezen Yunan askerlerini görüntülendi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri takip eden TRT ekiplerinin bölgedeki nöbeti sürüyor.

TRT World ekibi de Antalya'nın Kaş ilçesinde gelişmeleri yakından takip ediyor.

TRT muhabiri Hüseyin Günay şu bilgileri paylaştı:

"Bize 2 kilometre uzaklıktaki o noktayı TRT World ekibi tele objektif ile görüntüledi. Askeri araç yüksek tepeye çıkıyor ve Yunan bayrağı altındaki noktaya ilerliyor. 

Özellikle bölgede hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle, buharlaşmanın fazla olduğundan, ada çevresini yakından görüntülemek pek de mümkün olmuyor."

Son dakika haberler... AFP 28 Ağustosta duyurmuştu... İşte Meisteki Yunan askerleri

Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis adasına indiğini duyurmuştu.

Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

 

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