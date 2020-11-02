Son dakika haberler: AFAD duyurdu: İzmir’deki depremde can kaybı sayısı yükseldi...

İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından sıcak gelişmeler gelmeye devam ediyor.. İşte İzmir depreminin ardından dakika dakika gelişmeler...





AFAD, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybının 92’ye yükseldiğini bildirdi. Yapılan son açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1323 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre; 92 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847’si taburcu edilmiş olup, 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12’sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir" denildi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Elif'in el salladığı hastanedeki görüntüsüyle birlikte Erdoğan tarafından paylaşılan mesaj şöyle: "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..."

Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun.



Geçmiş olsun canım yavrum... pic.twitter.com/cQSdZp6T8G — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 2, 2020





İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.



Bakan Koca: 65 saat sonra kurtarılan Elif’in sağlık durumu bilgilerini 2 saat kadar önce paylaşmıştım. Kendisini merak edenlere şimdi bizzat mesajı var.

65 saat sonra kurtarılan Elif’in sağlık durumu bilgilerini 2 saat kadar önce paylaşmıştım. Kendisini merak edenlere şimdi bizzat mesajı var. pic.twitter.com/6A5Y9fsMfc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020



Bakan Koca, ''Can kaybımız, enkaz altından yeni çıkarılanlarla 91’e yükseldi. 155 kişi halen tedavi altında. 10 hastamız yoğun bakımda, 3’ünün durumu ağır. Şu ana kadar hastaneye kaldırılanlardan 8’i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri tamamlanıp, taburcu edilen kişi sayısı 839.'' açıklamasında bulundu.



AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 91 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 839’u taburcu edilmiş olup, 155 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.



İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12’sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir.



30 Ekim 2020 de meydana gelen Ege Denizi, Seferihisar (İzmir) açıkları Mw=6.6 büyüklüğündeki depremden sonra, 02 Kasım Saat 14:51’e kadar meydana gelen artçı deprem aktivitesi ve bölgede ki AFAD istasyonlarını gösteren harita.





İzmir'de saat 14.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Bakan Koca, İdil Şirin'in sağlık durumuyla ilgili, ''55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. Sağlık durumu: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi.'' açıklamasında bulundu.





Sağlık Bakanı Bakan Koca, hastanede tedavisi süren Elif'in son durumunu sosyal medya hesabından, ''Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor'' sözleriyle paylaştı. AFAD, ''SAKOM’dan alınan bilgilere göre 85 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774’ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.'' açıklamasında bulundu.





AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 83 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774’ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir.



İzmir’de depremde yıkılan Doğanlar Apartmanının enkazından 2 kişinin daha cansız bedenleri çıkarıldı.



Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Dün akşam bakanlarımızla birlikte sahadaydık. İdil'in kurtarılmasına şahit olduk Elif'e çok sevindik. Enkaz kaldırma çalışmaları takip ediliyor. AFAD çok profesyonel şekilde bunu yapıyor. Tüm ekiplerimize çok çok teşekkür ediyoruz.



AFAD ilk defa şimdi cep telefonu sinyallerinden tam üç boyutlu konumu tespit yapacak hale geldi. Afetzedeler için bundan sonrası için de çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum bunun.



Özellikle vatandaşlarımızı mümkün mertebe kamu misafirhanelerine davet ediyoruz. bol bol yerimiz var. İzmirliler büyük bir medeniyet göstererek kime sorsak "daha çok ihtiyaç duyan birine tahsis edelim" diyorlar. hemşerilerim böyle de medenidir. Ama havalar da soğumaya başlayacak özellikle sıcak yuvalarına kavuşana kadar bir yandan herkesin daha konforlu bir ortama taşınmasının doğru olacağını düşünüyoruz.





AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI SELÇUK'TAN AÇIKLAMALAR



Bakan Selçuk, ''Şu ana kadar 270 personel 25 aracımızla birlikte 1500'e aşkın vatandaşımızla görüşmüş durumdayız.'' dedi.

Bakan Selçuk sözlerine şu şekilde devam etti:



Psikososyal desteğimizi yurtlarda da sürdürmeye devam edeceğiz. Geçen cuma 5 milyon kaynak aktarmıştık. Bugün bir 5 milyon daha yardım ödeneği aktaracağız.



Bir noktaya işaret etmek isterim ayni yardım gönderecek vatandaşlarımız ve kurumlarımızdan ikinci el malzemem bağışı yapmamasını rica ediyorum. biz vatandaşlarımıza birinci el malzeme bağışı ulaştırmaya çalışıyoruz. Devletimiz ilk andan itibaren seferber oldu. Devletimizi İzmirli kardeşlerimizin her daim yanında olacak.







"Vefat sayımız 83'e yükseldi. Acil ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmaları sürerken hasar tespit çalışmalarını da tamamlayacağız. Bir taraftan da yıkım çalışmalarını başlattık. Dün itibarıyla 2 binada yıkım çalışması başladı.



KİRA YARDIMI YAPILACAK



Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin eşyasını alamayacak vatandaşlara hane başına 30 bin lira eşya yardımı yapacağız. yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sahiplerimize 13 bin lira kiracılarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapacağız.



Tsunamiden zarar gören esnafımıza kısmi ödemeler başlatıldı. Bugün tespiti yapılan tüm esnafımıza ödemeleri yapılacak. 7600 kapasiteli misafirhanemiz var ve şu an sadece 139 vatandaşımız misafirhanede kalıyor. Misafirhanelerimizde daha sıcak ortamda vatandaşlarımızı misafir edebiliriz.



Kurulu boş çadır sayımız 460. çadır ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa muhtarlarımız aracılığı ile bize iletebilirler. Konteyner kent çalışması başlattık. Manas meydanında bulunan alana 1000 kişilik konteyner kent kuracağız. inşallah 20 gün içinde AFAD aracılığı ile tamamlanacak.









4 yaşındaki Elif, Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Elif'in kurtarılması kurtarma ekipleri arasında büyük bir sevinç yarattı. Alkışlar arasında çıkarılan Elif'i görenler göz yaşlarını tutamadı.



İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremden 58 saat sonra sağ çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in enkaz altında kardeşi İpek Şirin ile yan yana olduğu uzun bir süre kardeşinden ses aldığı ve daha sonra yanında öldüğü ortaya çıktı.

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