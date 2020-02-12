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Ali ABLAY/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 13:28,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Adnan Oktar suç örgütü davasında kritik gözaltı! Turgut Aksu elbise dolabında yakalandı

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Son dakika haberler... Adnan Oktar suç örgütü davasında kritik gözaltı! Turgut Aksu elbise dolabında yakalandı

Adnan Oktar suç örgütüne yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Örgüt üyesi firari Turgut Aksu, İstanbul Kadıköy’de gizlendiği adreste elbise dolabının içinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, Adnan Oktar organize suç örgütüne üye olduğu gerekçesi ile aranan firari Turgut Aksu Kadıköy’de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Adnan Oktar suç örgütünün üyesi olduğu iddiasıyla aranan firari Turgut Aksu, Kadıköy'de saklandığı evdeki elbise dolabının içinde yakalandı.

Aksu'ya saklanmasında yardım ettiği değerlendirilen İ.E.U. da aynı operasyonda gözaltına alındı. Aksu ve İ.E.U.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

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