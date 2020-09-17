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Burçak BOZKUŞ-Güven USTA / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler:Adnan Menderes, idam edilişinin 59'uncu yılında mezarı başında anıldı

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Son dakika haberler:Adnan Menderes, idam edilişinin 59'uncu yılında mezarı başında anıldı
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Eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 59’uncu yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törende dualarla anıldı, kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 59’uncu yılı dolayısıyla Topkapı'daki Anıt Mezarda anma töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, İstanbul  Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Ayasofya Camii müezzini Akcan Çelik’in okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun ruhuna dualar okudu.

Protokol konuşmalarının ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti. Merhum Başbakan Menderes'in kabrine karanfil bırakıldı. Daha sonra Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes ve oğlu Aydın Menderes'in de kabri ziyaret edilerek dua edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes'in anıt mezarı ziyareti sonrası 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini de ziyaret ederek dua okudu.

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