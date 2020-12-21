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AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 08:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Adana'da ses bombası paniği! Çok sayıda polis sevk edildi

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Son dakika haberler: Adana'da ses bombası paniği! Çok sayıda polis sevk edildi
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Son dakika haberi... Adana’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa atılan ses bombası patladı. 

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde patlama sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve zırhlı araçlar sevk edildi. 

Olay yerine ulaşan ekipler, sokakta yaptıkları çalışmada patlamanın ses bombasının neden olduğunu ve çevrede herhangi bir zarar oluşmadığını tespit etti.

Polis ses bombasını atan kişi ya da kişilerin kimliğini tespit ve yakalamak için çalışma başlattı. 

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