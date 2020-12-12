Son dakika haberler: Adana'da mühürlü mekanda doğum günü partisine katılanlar gizli kapıdan girmişler

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Dışarıdan kapalı görünün eğlence mekanında, saksı çiçeklerinin arasından gizli bir kapıdan giriş yapıldığını tespit eden polis ekipleri, mekana girdi. Doğum günü partisi hazırlığı yapıldığı ve kutlamalara başlandığı tespit edilen mekanda, 3'ü kadın, 37 kişinin olduğu saptandı.



YERLERİNDEN KALKMADILAR



Doğum günü partisiyle birlikte masalarda okey oynayıp, nargile içenlerden bazıları, içeri giren polis ekiplerini görünce yerinden dahi kalkmadı. Polis ekipleri, tek tek Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparak, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için idari para cezası kesti. Doğum günü kutlaması yapan grubun ise masayı süsleyerek sosyal mesafe kurallarına uymamaları dikkat çekti.



EĞLENCE MEKANI 1 AY ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ



Öte yandan polis ekipleri 11 Aralık günü yine aynı eğlence mekanını, müşteri alındığı ihbarı üzerine operasyon düzenleyip mühürlendiği belirlendi. Eğlence mekanının iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı iptal edilerek mühürlendi.