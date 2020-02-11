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Haber Giriş: 11.02.2020 - 17:38,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler! Adalet Bakanı Gül: Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesidir

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Son dakika haberler! Adalet Bakanı Gül: Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir“ dedi.



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