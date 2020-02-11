İHA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 17:38,
Son dakika haberler! Adalet Bakanı Gül: Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesidir
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir“ dedi.
Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) February 11, 2020
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