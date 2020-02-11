Son dakika haberler! Adalet Bakanı Gül: Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesidir

Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir.