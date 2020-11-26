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AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Akıncı Üssü davası mesajı

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Son dakika haberler: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Akıncı Üssü davası mesajı
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk yargısının darbeci hainlerden hesap sormaya devam ettiğini belirterek, "Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu. 

Gül, Twitter hesabından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen mahkumiyet kararlarıyla ilgili paylaşımda bulundu. 

Türk yargısının darbeci hainlerden hesap sormaya devam ettiğini kaydeden Gül, "Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı. 

 

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