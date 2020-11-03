Son dakika haberler: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısını kınadı

Adalet Bakanı Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Viyana'daki terör saldırısını kınayarak, Avusturya halkına taziyelerini iletti.

Bakan Gül paylaşımında, "Saldırının ortasında yaralı sivillere ve polise yardım elini uzatan Mikail Özen ve Recep Tayyip Gültekin ile gurur duydum. İşte bu insanlık ve dayanışma, teröre en güçlü cevaptır." ifadelerine yer verdi.