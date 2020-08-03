Son dakika haberler... Acı haberi Vali duyurdu: Su kuyusuna düşen kişi ile onu kurtarmaya çalışan 3 kişi öldü

Olay, öğleden sonra Salbaş Mahallesi Bozcalar mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, su çıkarmak için kuyu kazan bir kişi, metan gazından etkilendi. Onu kurtarmaya çalışan 1'i kadın 3 kişi daha kuyuya girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Adana Valisi Süleyman Elban "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.