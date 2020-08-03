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Hürriyet
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Gündem
AA - DHA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 16:43,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Acı haberi Vali duyurdu: Su kuyusuna düşen kişi ile onu kurtarmaya çalışan 3 kişi öldü

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Adana Valisi Süleyman Elban "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.

Olay, öğleden sonra Salbaş Mahallesi Bozcalar mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, su çıkarmak için kuyu kazan bir kişi, metan gazından etkilendi. Onu kurtarmaya çalışan 1'i kadın 3 kişi daha kuyuya girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Son dakika haberler... Acı haberi Vali duyurdu: Su kuyusuna düşen kişi ile onu kurtarmaya çalışan 3 kişi öldü

Adana Valisi Süleyman Elban "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberler... Acı haberi Vali duyurdu: Su kuyusuna düşen kişi ile onu kurtarmaya çalışan 3 kişi öldü

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