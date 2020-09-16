Son dakika haberler... Acı haberi MSB duyurdu: Binbaşı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Halil İbrahim Kaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kayseri'de görevde bulunan Binbaşı Halil İbrahim Kaya salgınla mücadeleye yenik düştü.
MSB DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda görevli mesai arkadaşımız Binbaşı Halil İbrahim Kaya, Covıd-19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun" denildi.
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