Son dakika haberler... Abdurrahim Albayrak gözyaşlarını tutamadı: Oğlunun ölümü Mesut Yılmaz'ı derinden sarstı

Mesut Yılmaz'a en yakın isimlerden biri olan Abdurrahim Albayrak, Yılmaz ile bir anlarının ayrı geçmediğini söyledi. Mesut Yılmaz'ın özel bir yeri olduğunu söyleyen Albayrak, çok üzgün olduğunu belirtti.



"ABDURRAHİM BENİ BİR YERE GÖTÜR"



Konuşmakta güçlük çeken ve sık sık gözyaşlarını tutamayan Albayrak, Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölümü sonrası toparlanamadığını ve çok yıprandığını aktardı. Albayrak, Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz'un ölümü sonrası çok bunaldığını ve kendisine, 'Abdurrahim beni bir yere götür' dediğini söyledi.



Albayrak, şu ifadeleri kullandı:



"Buralar soğuktu. 'Efendim, Dubai'ye gidelim' dedim. Dubai'ye gittik. Hiç unutamıyorum, bir palmiyenin altında oturuyorduk. Sigara içiyordu. Efendim, 'Bırak şu sigarayı artık' dedim. Bana döndü, 'Bugün içmeyeceğim de ne zaman içeceğim Abdurrahim!' dedi. O sözlerini hiç unutamıyorum. Çok üzgünüm çok"

"DÜN GECE HASTANEDEYDİM"

Albayrak, Mesut Yılmaz'ın son gecesinde de yanında olduğunu söyledi. Albayrak, "Yoğun bakımdaydı. Hastaneye gittim. Berna abla ile oturduk. Size anlattığım bu anıyı da konuştuk." diye konuştu.

‘’BİR AYDIR BEYNİ GÜNDE BİR SİNYAL VERİYORDU"

Albayrak, Mesut Yılmaz'ın durumunun son zamanlarda kötüye gittiğini belirtti, "Beyninden son bir ayda binde bir sinyal geliyordu. İnanın çok kötüyüm, konuşamıyorum" ifadelerini kullandı. (SABAH)