MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: ABD'li aileye gaspçı şoku... Kıskıvrak yakalandılar
GeriGündem Son dakika haberler: ABD'li aileye gaspçı şoku... Kıskıvrak yakalandılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 23.09.2020 - 14:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: ABD'li aileye gaspçı şoku... Kıskıvrak yakalandılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul'da Rus asıllı Amerikalı aile, geçtiğimiz günlerde gaspçıların hedefi oldu. Bir kızları olan çiftin, rehber ve minibüs şoförüyle birlikte kendilerine karşılık vermesiyle kaçan gaspçılar yakalandı. CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ olayın detaylarını anlattı. Uludağ, ''Güven timi ekipleri, aracın plakası incelendiğinde B harfinin aslında D olduğunu ve bu kapkaç çetesinin araç tanıma sistemini atlatmak için bu hileye gittiğini tespit etti.'' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Rus asıllı Amerikalı aile, geçtiğimiz günlerde gaspçıların hedefi oldu. Bir kızları olan çiftin, rehber ve minibüs şoförüyle birlikte kendilerine karşılık vermesiyle kaçan gaspçılar yakalandı.

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ gaspçılara İstanbul'da yapılan operasyonun detaylarını paylaştı. Uludağ, ''Güven timi ekipleri, aracın plakası incelendiğinde B harfinin aslında D olduğunu ve bu kapkaç çetesinin araç tanıma sistemini atlatmak için bu hileye gittiğini tespit etti.
Bu gelişme üzerinde soruşturmada bir üst halkaya geçildi. Bu aracın Samet Tanrısevergil'e ait olduğu belirlendi. Bu kişinin henüz 19 yaşında ve 45 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ve operasyon ekipleri Şişli'deki eve operasyon düzenledi ve olaya karışan üç kişiyi gözaltına aldı.'' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberler: ABDli aileye gaspçı şoku... Kıskıvrak yakalandılar
OLAY

Beyoğlu'nda Rus asıllı Amerikalı aile, gaspçıların hedefi oldu.

Edinilen bilgiye göre, rehber eşliğinde 18 yaşındaki kızlarıyla Dolmabahçe Sarayı'dan çıkan Rus asıllı Amerikalı çift, yolun karşısındaki kiralık özel minibüse binmek istedikleri sırada, arkadan gelen iki kişi, ailenin çanta ve cüzdanlarını çalmak için harekete geçti. Şüphelilerin misafirlerini gasp etmeye çalıştığını gören turist rehberi İlariya Acar ve özel minibüs şoförü olaya müdahale etti.

Şüphelilerle rehber ve minibüs şoförü arasında çıkan arbedeye turist aile de dahil oldu. O arbede sırasında şüphelilerden biri telefonu yere düşürdü. Başarılı olamayacaklarını anlayan şüpheliler, rehber ve minibüs şoförünün elinden kurtularak yere düşen telefonlarını da geride bırakıp az ileride kendilerini bekleyen otomobile binip kayıplara karıştı. Yaşadıkları paniği atlatan, turist rehberi polisi arayarak yardım istedi.

İstanbulda hareketli anlar Amerikalı aile gaspçılara karşılık verince...
İstanbul'da hareketli anlar! Amerikalı aile gaspçılara karşılık verince...
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle