Son dakika haberler... ABD'den Türkiye'ye 'yardım' teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'ye, cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesi gönderdi.

Milli Savunma ile Sağlık bakanlıklarınca hazırlanan malzemeler, A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan ABD'ye hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine Türkçe ve İngilizce yer verildi.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Türkiye'ye teşekkür etti.

Satterfield'in açıklaması şöyle:

Kovid- 9 ile dünya çapında yürütülen mücadele gibi kriz dönemlerinde, aynı düşünceleri paylaşan müttefik ve ortaklar arasında yakın işbirliği, hızlı ve etkili bir cevap geliştirmede kilit önemdedir. Hiçbirimiz bunu tek başımıza yapamayız. ABD hükümeti adına, NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemelere ilişkin bağış için teşekkür ediyorum.

Bu bağışın, Türk A-400M askeri uçağıyla Washington, D.C. yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne bugün ulaştırılması planlanmaktadır. İçinde N95 maskeler, tulumlar ve yüz koruyucu malzeme Kovid-19'un ağır darbe vurduğu yerlerde yayılmasını yavaşlatmamızda bize yardımcı olacaktır.

Bu bağış, Federal Acil Yardım Yönetimi Ajansı (FEMA) tarafından alınıp değerlendirilecektir ve ABD'de bu malzemelere en çok ihtiyaç duyanların faydalanması sağlanacaktır.

Yapılan bu teslimat gösteriyor ki, ABD ve Türkiye arasındaki ilişki güçlüdür ve en önemli ittifaklarımızdan biridir. Türkiye ile bu konuda ve pek çok diğer ortak önceliğimizde işbirliğini sürdümeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Amerikan halkına yönelik desteği ve dostluğu için Türk hükümetine ve milletine teşekkür ediyoruz.