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Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 09:05 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına ait 7 borda numaralı "USNS Carson City" isimli yüksek hızlı transfer gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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  • ABD savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
  • ABD savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
  • ABD savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
  • ABD savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ABD Donanmasına ait 7 borda numaralı "USNS Carson City" isimli yüksek hızlı transfer gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Karadeniz'den sabah 07.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren 103 metre uzunluğundaki "USNS Carson City" isimli yüksek hızlı transfer gemisi, 08.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti. ABD Donanmasına ait gemiye, boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

SİLAHLI ASKERLER GÜVERTEDE NÖBET TUTTU

USNS Carson City'nin geçişinde geminin ön ve arka kısmında askerlerin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu görüldü.

Son dakika haberler: ABD savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti

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