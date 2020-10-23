Son dakika haberler: ABD Büyükelçiliği’nden açıklama

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.



ABD Büyükelçiliği sözcülüğünden alınan bilgilere göre ise "ABD'nin Türkiye misyonu, güvenlik koşullarıyla ilgili süregelen değerlendirmelerimizin bir sonucu olarak bu bildirimi yayınladı. Türkiye’de yaşayan Amerikalıların güvenliğini sağlamada Türk hükümetinin desteğine ve Türkiye'deki Büyükelçiliğimizi ve Konsolosluklarımızı ziyaret eden Türk vatandaşlarına da minnettarız” denildi.