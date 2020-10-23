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Haber Giriş: 23.10.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: ABD Büyükelçiliği’nden açıklama

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Son dakika haberler: ABD Büyükelçiliği’nden açıklama
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Gele son dakika haberinde ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan bildiride, terör saldırısı ihtimali nedeniyle vize hizmetlerinin askıya alındığı belirtildi.

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

ABD Büyükelçiliği sözcülüğünden alınan bilgilere göre ise "ABD'nin Türkiye misyonu, güvenlik koşullarıyla ilgili süregelen değerlendirmelerimizin bir sonucu olarak bu bildirimi yayınladı. Türkiye’de yaşayan Amerikalıların güvenliğini sağlamada Türk hükümetinin desteğine ve Türkiye'deki Büyükelçiliğimizi ve Konsolosluklarımızı ziyaret eden Türk vatandaşlarına da minnettarız” denildi.

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