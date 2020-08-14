Son dakika haberler... 81 il valiliğine yeni genelge: Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulacak

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre genelgede, daha önce valiliklere gönderilen genelge ile 'izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Vali/Kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesi' talimatı bildirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslı bazı kişilerin, acil işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske attıklarının tespit edildiğine dikkat çekilerek, bunun önüne geçilmesi amacıyla alınacak önlemler sıralandı.

Buna göre, evde izolasyon koşullarına uymayanlara idari para cezası uygulanacak. Gerekmesi durumunda ise Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi uyarınca adli işlem başlatılacak. Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla ‘Mahalle Denetim Ekipleri’ de oluşturulacak.

‘MAHALLE DENETİM EKİPLERİ OLUŞTURULACAK’

Bakanlığın gönderdiği genelgede şu ifadeler yer aldı:

"İlgili birimler arasında koordinasyon tesis edilerek, test sonuçları pozitif olan ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da olmak üzere her türlü tedbir alınarak muhakkak sağlanacak. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak. Bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütülebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin görevlendirilmeleri sağlanacak. Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. Konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK'nın 195’inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılacak.''