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DHA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 13:24,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: 74 gün sonra ilk cuma namazı

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Son dakika haberler: 74 gün sonra ilk cuma namazı
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Corona virüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitlerde 2.5 ay sonra ilk cuma namazı kılındı. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da cuma namazı kılındı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde, Cuma hutbesini okudu.

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  • 74 gün sonra ilk Cuma namazı
  • 74 gün sonra ilk Cuma namazı
  • 74 gün sonra ilk Cuma namazı
  • 74 gün sonra ilk Cuma namazı
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Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılınıyor. Vatandaşlar, belirlenen camiler arasında yer alan Fatih Camisi'ne gelerek namaz saatini bekledi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ CUMA HUTBESİ OKUDU

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fatih Camii'nde cuma hutbesini okudu. Erbaş, ''Salgınla ilgili tedbirlere hassasiyetle uyalım. Şimdi Cuma namazının farzını kılacğız. Birbirimizle musafahat etmeden fiziki mesafeye dikkat ederek buradan ayrılacağız. Farzdan sonraki rekatları evde kılacağız inşallah.'' dedi.

Son dakika haberler: 74 gün sonra ilk cuma namazı


CAMİLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart’tan bu yana kapalı olan camilerden açık avluları olanlar bugün cuma namazıyla ibadete açılıyor. Tüm Türkiye’de camiler dezenfekte edilirken sosyal mesafeye uyulması için düzenleme de yapıldı.

İstanbul Valiliği de başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni (Eminönü), Ortaköy ve Çamlıca olmak üzere bugün cuma namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı. Açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul’daki 3 bin 457 cami ve mescitten 1923 cami ve mescit ile 264 mekânda cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır” denildi.

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