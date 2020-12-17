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Mehmet IŞIK/KONYA(DHA)-
Haber Giriş: 17.12.2020 - 13:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: 6 aylık hamile eşini öldürmüştü! Kendini böyle savundu

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Son dakika haberler: 6 aylık hamile eşini öldürmüştü! Kendini böyle savundu
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Son dakika haberi... Konya'nın Çumra ilçesinde hamile eşi Sadife Yüzer'i (35), 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali Rıza Yüzer (35), adliyeye sevk edildi. Yüzer'in ifadesinde, ''Aramızda anlaşmazlık vardı. Kavga ettik, tüfekle vurdum'' dediği öğrenildi. Çiftin yaşları 9 ile 12 arasında değişen 2'si erkek 3 çocuğu ise devlet korumasına alınıp, yuvaya yerleştirildi.

Son dakika... Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ali Rıza Yüzer, 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i çıkan tartışmada yaşları 9 ile 12 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurdu. Göğsünden vurulan Sadife Yüzer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza Yüzer ise babasını telefonla arayıp, eşine öldürdüğünü söyledi. Yüzer, babasının gelmesinden sonra da jandarmayı arayıp, eşini öldürdüğünü bildirdi.

Koca, adrese gelen jandarma tarafından gözaltına alındı. Sadife Yüzer ise yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

DAHA ÖNCE KORUMA KARARI ALINMIŞ

Eşinden sürekli şiddet gördüğü öne sürülen Sadife Yüzer'in, daha önce birkaç kez evi terk edip, annesinin evine yerleştiği, 2018 yılı Temmuz ayında da 15 gün süreyle koruma kararı aldırdığı öğrenildi. Gözaltına alınan Ali Rıza Yüzer, bugün, 'eşi kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Yüzer'in ifadesinde ''Aramızda anlaşmazlık vardı. Kavga ettik, tüfekle vurdum'' dediği öğrenildi. Babaları tarafından anneleri gözleri önünde öldürülen 3 çocuk ise devlet korumasına alınarak yuvaya yerleştirildi.

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