MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... 44 gün son kahreden haber! Uzman Çavuşun cansız bedeni bulundu
GeriGündem Son dakika haberler... 44 gün son kahreden haber! Uzman Çavuşun cansız bedeni bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 11:09,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... 44 gün son kahreden haber! Uzman Çavuşun cansız bedeni bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... 44 gün son kahreden haber! Uzman Çavuşun cansız bedeni bulundu
Abone Olgoogle-news

Tunceli'deki Munzur Nehri'nde eğitim amaçlı içinde bulunduğu botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i (36) arama çalışmalarının 44'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Vadisi Milli Parkı içinden geçen Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama-kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu.

Son dakika haberler... 44 gün son kahreden haber Uzman Çavuşun cansız bedeni bulundu

Güneş'in bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin bugün yaptığı arama çalışmalarında Güneş'in cansız bedeni, Tunceli Öğretmenevi mevkisindeki Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulundu. Baraj gölünde çıkarılan Güneş'in cansız bedeni otopsi yapılmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle