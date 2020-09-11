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Haber Giriş: 11.09.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... 4 akademisyeni öldürmüştü... Volkan Bayar'ın cezası belli oldu

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Son dakika haberler... 4 akademisyeni öldürmüştü... Volkan Bayar'ın cezası belli oldu
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'a (38) tasarlayarak kasten öldürmekten 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu müebbet hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan eski eşi Saadet Aylin Yağan hakkında ise delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı verildi.

ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar, tutuklu yargılandığı davada, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberler... 4 akademisyeni öldürmüştü... Volkan Bayarın cezası belli oldu

Volkan Bayar’ı azmettirdiği öne sürülen, mahkemedeki savunmasında, "Volkan ile aramızdaki telefon görüşmelerinin içeriği onu azmettirdiğime ilişkin değerlendirilemez. Konuşmalar Volkan ile birlikte hareket ettiğimi göstermez. Silahtan haberim yok, beraatımı talep ediyorum" diyen eski eşi Saadet Aylin Y. ise ‘delil yetersizliği’ nedeniyle beraat etti.

Savunması kan dondurdu
Savunması kan dondurdu
Volkan Bayar böyle gözaltına alındı
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