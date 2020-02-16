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DHA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 12:34,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... 37 ilde terör operasyonu: 450 gözaltı

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Son dakika haberler... 37 ilde terör operasyonu: 450 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihlerinde 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 450 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; çok sayıda kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi.

 



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