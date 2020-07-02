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DHA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 10:05,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: 3 gündür kayıptı! Eskişehir'den acı haber geldi

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Son dakika haberler: 3 gündür kayıptı! Eskişehir'den acı haber geldi
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Son dakika haberi... Eskişehir'de, kaybolan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'nin sulama kanalının bir buçuk kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Eskişehir’de 3 gündür kayıp olan 7 yaşındaki Irak uyruklu Yusuf Gurubi’nin sulama kanalında cesedi bulundu.

Son dakika haberler: 3 gündür kayıptı Eskişehirden acı haber geldi
YUSUF BİR GÜVENLİK KAMERASINDA DAHA 

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Yusuf'un Şirintepe Mahallesi, İsmet İnönü 2 Caddesi üzerindeki iş yerlerinden birinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Yusuf'un iş yerinin önünden geçtiği görülüyor.
Son dakika haberler: 3 gündür kayıptı Eskişehirden acı haber geldi

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