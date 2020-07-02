Son dakika haberler: 3 gündür kayıptı! Eskişehir'den acı haber geldi
Son dakika haberi... Eskişehir'de, kaybolan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'nin sulama kanalının bir buçuk kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı.
Eskişehir’de 3 gündür kayıp olan 7 yaşındaki Irak uyruklu Yusuf Gurubi’nin sulama kanalında cesedi bulundu.YUSUF BİR GÜVENLİK KAMERASINDA DAHA
Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Yusuf'un Şirintepe Mahallesi, İsmet İnönü 2 Caddesi üzerindeki iş yerlerinden birinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Yusuf'un iş yerinin önünden geçtiği görülüyor.
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