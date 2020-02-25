Son dakika haberler... 3 genç kız günler sonra İzmir'de bulundu

Isparta'daki evlerinden çıkıp bir daha dönmeyen ve izlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), İzmir'in Konak ilçesinde, bulundu.

Yunus ekipleri, 3 kız öğrenciyi tarihi Saat Kulesi yakınlarında buldu.

Kız çocukları, ifadelerine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Üzerlerinden kimlik çıkmayan üç kız, yakınları tarafından teşhis edildi.

Polis, üç kızı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürürken, sorgularının sürdüğü öğrenildi.