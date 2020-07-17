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Tolga TAHÇI - DHA - Fotoğraflar: DHA-AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... 3.5 aylık eşinden şampiyon şehide veda!

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Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan keşif uçağında şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubundan biri olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay (27), memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Güzelay, Avrupa şampiyonluğu yaşamış başarılı bir tekvandocuydu. Ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü olan şehit komiser yardımcısının, 3,5 ay önce evlendiği öğrenildi.

Komiser Yardımcısı Semih Güzelay için bugün Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Şehidin 3,5 aylık eşi Gamze Güzelay'ın kocasının polis üniformasını giyerek katıldığı törende, acılı anne Zakire Güzelay, baba Mustafa Güzelay ile kardeşler Selçuk ve Mustafa Güzelay, güçlükle ayakta durabildi.

Son dakika haberler... 3.5 aylık eşinden şampiyon şehide veda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım, Hamza Dağ ve Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel ile Kamil Okyay Sındır, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve vatandaşların katıldığı törende gözyaşı sel gibi aktı.

Son dakika haberler... 3.5 aylık eşinden şampiyon şehide veda

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından helallik alınan törende, şehidin cenaze namazı kılındı.

Şehit polisin cenazesi, Işıkkent Şehitliği’ne götürülerek toprağa verildi.

Son dakika haberler... 3.5 aylık eşinden şampiyon şehide veda

TEKVANDODA ALTIN MADALYASI VARDI

İzmir doğumlu Semih Güzelay, 2016'da başladığı meslek hayatında Havacılık Dairesi Başkanlığı kadrosundayken, geçici olarak Van'da görevlendirildi.

Henüz 10 yaşındayken tekvando yapmaya başlayan Güzelay, ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok birincilik elde etti.

Son dakika haberler... 3.5 aylık eşinden şampiyon şehide veda

Güzelay, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 2007'de düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda 37 kiloda birinciliğe uzandı. 2014'e kadar aktif şekilde tekvandoya devam eden Güzelay, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kamplarında da liderlik görevi üstlendi.

Son dakika haberler... 3.5 aylık eşinden şampiyon şehide veda

Şehit Güzelay, Ankara Üniversitesinde okuduğu dönemde katıldığı DASK Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda "Sabaha Uyanış" adlı eserle üçüncülüğü elde etti.

Yaklaşık 4 ay önce evlenen şehit Güzelay'ın eşi Gözde Güzelay da Ankara'da görev yapıyor.

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