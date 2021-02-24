Son dakika haberler: 24 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 24 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bugün toplam 124 bin 15 test yapılırken 9 bin 561 vaka tespit edildi. Hasta sayısı 660 olarak açıklandı. Koronavirüsten 72 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Corona virüse yakalanan 5 bin 297 kişi ise taburcu oldu.

23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU







