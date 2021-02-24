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Son dakika haberler: 24 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1200 oldu, 5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi. Dünkü tabloya göre vaka ve hasta sayısındaki artış dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı, 24 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bugün toplam 124 bin 15 test yapılırken 9 bin 561 vaka tespit edildi. Hasta sayısı 660 olarak açıklandı. Koronavirüsten 72 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Corona virüse yakalanan 5 bin 297 kişi ise taburcu oldu.
23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU