Son dakika haberler: 18 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Vaka sayısı, iyileşen sayısına bugün de yakın seyretti. Son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1187 oldu, 7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.
18 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bugün, 115 bin 406 test yapılırken 7 bin 241 vaka, 640 hasta sayısı belirlendi. Koronavirüsten 83 kişi hayatını kaybetti. 7 bin 217 kişi ise taburcu oldu.
17 Şubat'taki durum ise şöyleydi:
117 bin 121 test yapılırken 7 bin 325 vaka belirlenmiş, hasta sayısı 649 olmuştu. Corona virüsünden 86 kişi hayatını kaybederken 7 bin 209 kişi iyileşmişti.