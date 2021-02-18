Son dakika haberler: 18 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

18 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bugün, 115 bin 406 test yapılırken 7 bin 241 vaka, 640 hasta sayısı belirlendi. Koronavirüsten 83 kişi hayatını kaybetti. 7 bin 217 kişi ise taburcu oldu.

17 Şubat'taki durum ise şöyleydi:

117 bin 121 test yapılırken 7 bin 325 vaka belirlenmiş, hasta sayısı 649 olmuştu. Corona virüsünden 86 kişi hayatını kaybederken 7 bin 209 kişi iyileşmişti.