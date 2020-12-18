Son dakika haberler: 18 Aralık hava durumu! Meteoroloji saat verdi: Yağmur geliyor
Son dakika haberi... Meteoroloji'den alınan verilere göre Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu olması bekleniyor. Van çevresinde ise hafif kar yağışı bekleniyor. İşte 18 Aralık hava durumu tahmini...
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE 18 ARALIK HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul,Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
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ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu
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