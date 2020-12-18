Son dakika haberler: 18 Aralık hava durumu! Meteoroloji saat verdi: Yağmur geliyor

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE 18 ARALIK HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul,Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu

EGE



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

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ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu