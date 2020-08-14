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Mustafa KANLI - DHA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 13:25,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... 17 yaşındaki Duygu'nun sır ölümü... Sevgilisi gözaltında

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Türkiye, 17 yaşındaki Duygu D.'nin ölümünü konuşuyor. Gaziantep’te 4. kattan düşen 17 yaşındaki Duygu D. hayatını kaybetti. Sevgilisi olduğu öğrenilen Mehmet K. ise gözaltına alındı. Duygu D.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü.

Son dakika haberler... 17 yaşındaki Duygunun sır ölümü... Sevgilisi gözaltında

Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Son dakika haberler... 17 yaşındaki Duygunun sır ölümü... Sevgilisi gözaltında

Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberler... 17 yaşındaki Duygunun sır ölümü... Sevgilisi gözaltında


EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Erkek arkadaşının evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Duygu D.'nin ve erkek arkadaşı Mehmet K.'nin eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet K.'nin apartmana girmesi ve arkasından Duygu D.'nin gelmesi yer aldı. Öte yandan Mehmet K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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