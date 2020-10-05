Son dakika haberler... 1500 rakımlı tepede 24 saat nöbette!

Keles Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 tane gözetleme kulesinden biri olan Delice kulesinde görevli Hasan Kızıl, aylardır burada 24 saat nöbet tutarak, ormanlarda çıkabilecek muhtemel yangınları gözetliyor.

Aylardır tek başına hayat süren Hasan Kızıl, burada 50 bin hektar alanı elinde dürbünle gözetliyor. Gördüğü en küçük dumanı elindeki telsizle amirlerine haber vererek ânında yangına müdahale edilmesini sağlıyor. Tek başına hayat süren bekçi, kendi yiyeceği sebzeleri de görev yaptığı kulede yetiştiriyor. Kendi yemeğini kendi yaparak zorlu bir görev yapıyor.

İşini sevdiğini, tek sıkıntısının yalnız olduğunu ifade eden kule bekçisi Hasan Kızıl, "10 yıldır burada görev yapmaktayım. 24 saat burada hiç uyumadan nöbet tutuyorum. 24 saatin sonunda diğer görevli arkadaşım görevi devralıyor. 2 kişi dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Ben burada gözetleme görevi yapıyorum, gördüğüm dumanı hemen amirlerime telsizle haber veriyorum. Sezon yağmurlar yağana kadar devam ediyor. Kısa bir görevimiz kaldı" dedi.

Keles Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ali Karamanlı, "Burası Keles Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Delice kulesi bin 500 rakıma kurulmuş bir kule. Bu kulede yangın mevsiminde 7 gün 24 saat nöbet tutuluyor. Havaların ısınmasıyla başlayıp ekim ayının sonuna kadar burada nöbet devam ediyor" şeklinde konuştu.