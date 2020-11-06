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Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 06.11.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: 14 yaşındaki Semir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Son dakika haberler: 14 yaşındaki Semir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde, astım hastası 14 yaşındaki Semir Şair, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde astım-bronşit hastası Semir Şair, geçen hafta pazartesi günü rahatsızlanınca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Şair, tedaviye alındı. Semir Şair, 3 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Semir Şair, Değirmendere Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Son dakika haberler: 14 yaşındaki Semir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

14 yaşındaki Semir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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