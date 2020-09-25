Son dakika haberler... 14 bin örnek üzerinde çalışıldı... Kesinlik oranı yüzde 100!

13 Nisan 2020 tarihinden bu yana hizmet veren COVID-19 Moleküler Laboratuvarı, hastalığın tanı, tedavi ve filyasyonunda doğru ve hızlı tanıya destek verebilmek için Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde üniversitenin imkânları kullanılarak hayata geçirildi.

Kurulduğu günden bu yana laboratuvar Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen ve COVID-19 yetkilendirilmiş laboratuvarlarının katıldığı ISO/IEC 17043: 2010 standartlarında hizmet veren bağımsız kuruluş MOTAKK Dış Kalite Kontrol Programı'na dahil oldu. Laboratuvarda, bu kapsamda MOTAKK tarafından gönderilen dış kalite kontrol örnekleri çalışıldı. MOTAKK, Türkiye genelinde yetkilendirilmiş 132 laboratuvarı değerlendirdiği raporunda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Covid-19 Moleküler Laboratuvarı'nın, yüzde 100 başarı gösteren iki laboratuvardan biri olduğunu açıkladı.

'14 BİN ÖRNEK ÇALIŞTIK'

Günde yaklaşık 500 test yapan Covid-19 Laboratuvar sorumlusu ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gönül Aslan, değerlendirmenin ardından negatiflere negatif, pozitiflere pozitif diyen 2 laboratuvardan biri olduklarını belirterek, "Üniversitemiz adına, ülkemiz adına böyle bir sonuç elde etmek çok mutlu etti bizi. Umarım çalışmalarımız bundan sonra da kesin sonuçlarla devam eder. Başladığımız günden beri yaklaşık 14 bin örnek çalıştık. Son aylarda test sayımız arttı. Önceleri test kapasitemiz çok düşüktü ama haziran ayının sonundan itibaren örnek sayılarımız artınca test kapasitemizi artırdık. Bu yapılan dış kalite kontrol çalışmalarına bakarsak Mersin Üniversitesi COVİD laboratuvarı, yüzde 100 sonuç veren iki laboratuvardan biri olarak tayin edilmiş. Tüm ekibime ve bize desteklerinden dolayı yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde herkes pandemiye karşı özveriyle çalıştı. Doğru sonuçlar vermeye çalışıyoruz" dedi.

'YÜZDE 100 ORANINDA DOĞRU CEVAPLANDIRDIK'

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Tezcan Ülger de laboratuvara gelen testlerin karışık olduğunu ifade ederek, "Bize gelen testler arasında yüksek oranda virüs içeren örnekler de düşük oranda virüs içeren örnekler de vardı. Bize gönderdikleri örnekleri yüzde yüz oranında doğru cevaplandırdık. Bu durum içimizi rahatlatıyor. Yüksek virüs içeren örnekleri zaten pozitif olarak bulacaktık ama önemli olan düşük virüs yüklü olanları bulabilmekti. Bunu kaçırmadan bulabilmek Covid-19 laboratuvarı olarak çok önemliydi. Burada çalışma arkadaşlarımızın katkısı çok önemliydi" diye konuştu.