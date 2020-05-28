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DHA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 13:57,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: 13’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

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Son dakika haberler: 13’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
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Milli Savunma Bakanlığı, ''TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.'' açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.

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