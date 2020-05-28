DHA
Son Güncelleme:
Son dakika haberler: 13’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, ''TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.'' açıklamasında bulundu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle