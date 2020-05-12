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DHA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

MSB: İdlib'deki M4 yolunda 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı

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MSB: İdlib'deki M4 yolunda 10'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı
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MSB, "TR-RF mutabakatı çerçevesinde İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.

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