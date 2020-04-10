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Haber Giriş: 10.04.2020 - 09:49,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... 1 milyon TL ödülle aranan terörist yakalandı!

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Son dakika haberler... 1 milyon TL ödülle aranan terörist yakalandı!
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İçişleri Bakanlığı, Turuncu kategoride 1 milyon TL'yer kadar ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli teröristin yaralı olarak ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denildi:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Varto İlçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu(YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan* Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir.

Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahıs ise sağ olarak yakalanmıştır.

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