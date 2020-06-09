Son dakika haberler... 1 milyon TL ödülle aranan 'Devrim Devran' etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 'Turuncu liste'de yer alan 'Devrim Devran' kod adlı Salih Ekinci olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle TURUNCU LİSTE’DE yer alan, sözde Amed eyaleti “Ape Musa” alanı sorumlusu olan Devrim Devran kod adlı Salih Ekinci olduğu tespit edilmiştir.
Etkisiz hale getirilen teröristin; 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani-Topcular karayolu üzerinde Yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu, Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin’in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğu belirlendi."
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