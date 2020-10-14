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Tezcan SOLMAZ- Murat KÜÇÜK - DHA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 16:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... 1 ay sürecek! TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı

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TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti 1 ay sürecek derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ankara istikametine gidecek araçlar, D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanacak.

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde viyadüklerde derz yenileme çalışması yapılacak. 1 ay sürecek çalışma nedeniyle bugün saat 15.00’te TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı.

Son dakika haberler... 1 ay sürecek TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı

Ekipler yolu dubalarla kapatarak, trafiği TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu’na yönlendirdi. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanacak sürücüler TEM Otoyolu’na Abant gişelerinden girerek, yollarına devam edebilecek.

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