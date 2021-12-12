Son dakika haberi: Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Formula 1de tarihi son Şampiyon Verstappenden ilk sözler: Çılgınca, inanılmazFormula 1'de tarihi son! Şampiyon Verstappen'den ilk sözler: 'Çılgınca, inanılmaz'#Max Verstappen
Omicronda ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
Canlı | Beşiktaş-Kayserispor maçı başladıCanlı | Beşiktaş-Kayserispor maçı başladı#Beşiktaş
Formula 1de şampiyon Max Verstappen Hamiltonın serisi sona erdiFormula 1'de şampiyon Max Verstappen! Hamilton'ın serisi sona erdi#F1
Türkiye günlerce Berfini konuşmuştu Yüzüne asit atan erkek arkadaşıyla evlendiTürkiye günlerce Berfin'i konuşmuştu! Yüzüne asit atan erkek arkadaşıyla evlendi#Berfin Özek
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdıİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdı!#İngiltere
Şaka gibi olay Köpek kümese girip yumurtaları yedi, iki aile birbirine girdiŞaka gibi olay! Köpek kümese girip yumurtaları yedi, iki aile birbirine girdi#Köpek
Fransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurduFransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurdu#Fransa
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Satışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçulukSatışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçuluk! #Market
Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözlerOğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler#Zonguldak
Bursada dehşet Çıkmak istemeyen kiracısını vurduBursa'da dehşet! Çıkmak istemeyen kiracısını vurdu#Bursa
Üç ihtimalli bir bilmece: Papa 1inci Jean Paul neden öldüÜç ihtimalli bir bilmece: Papa 1'inci Jean Paul neden öldü?#Papa 1'İnci Jean Paul
Kadir İnanır taburcu oldu İşte son durumu...Kadir İnanır taburcu oldu! İşte son durumu...#Kadir İnanır
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdi

#Mahmut Özer#Öğretmen#Aşı
Son dakika haberi: Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdi

Son dakika haberine göre; öğretmenlerle ilgili önemli gelişmeleri paylaşan Milli Eğitim Bakanı, "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek." dedi.

Haberin Devamı

TBMM'de konuşan Bakan Özer'in açıklamaları şu şekilde;

Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim.

Öğretmenlerimizin en az iki doz aşı oranları toplum ortalamasının hep üzerinde seyretti ve giderek de artmaya devam etti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahmut Özer#Öğretmen#Aşı

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat