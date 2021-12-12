Son dakika haberi: Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor... Bakan Özer tarih verdi

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TBMM'de konuşan Bakan Özer'in açıklamaları şu şekilde;

Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim.

Öğretmenlerimizin en az iki doz aşı oranları toplum ortalamasının hep üzerinde seyretti ve giderek de artmaya devam etti.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek.