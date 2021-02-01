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Son dakika haberi: Yüz yüze eğitimde flaş gelişme! Bakan Selçuk yarın açıklayacak
Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 10.00'da yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin başlanacağı tarihi açıkladı...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç hafta sonra toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimle ilgili tarih veren Erdoğan, "15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak" dedi.
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