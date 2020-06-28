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AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 01:30,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: YSK soru kitapçığını sosyal medyadan paylaşmıştı! Flaş gelişme

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Son dakika haberi: YSK soru kitapçığını sosyal medyadan paylaşmıştı! Flaş gelişme
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Son dakika... YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan ve kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen bir kişi Batman'da gözaltına alındı

Son dakika haberi... YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan ve kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen bir kişi Batman'da gözaltına alındı. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir" denildi.

ÖSYM AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ÖSYM’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: “2020-YKS’nin ilk oturumu olan TYT 188 sınav merkezimizde güvenle tamamlandı. Sınav tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görüldü. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatıldı. YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planladığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacak. ÖSYM Başkanlığı olarak gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz”

Sorular sosyal medyada paylaşıldı, ÖSYMden açıklama geldi: Yasal süreç başlatıldı
Sorular sosyal medyada paylaşıldı, ÖSYM'den açıklama geldi: Yasal süreç başlatıldı
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