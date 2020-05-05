Son dakika haberi: YÖK'ten kritik sınav açıklaması
YÖK'ten yapılan açıklamada, "TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.
YÖK'yen yapılan açıklamalar şöyle;
- Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.
- Üniversite sınavı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda koruyucu önlemler alınarak en uygun şartlarda yapılacaktır.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacak" dedi.
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