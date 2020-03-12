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Haber Giriş: 12.03.2020 - 20:04,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: YÖK'den corona virüs açıklaması

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Son dakika haberi: YÖK'den corona virüs açıklaması
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YÖK'ten yapılan açıklamada, "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamalar şöyle;

Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak.

Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek.

Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek.

Kalın: "İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Kalın: "İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek" dedi.
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