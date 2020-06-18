Son dakika haberi: YKS ve LGS günlerinde sınırlı sokağa çıkma yasağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı günlerde gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için sınırlı sokağa çıkma yasağı talimatı uygulanacağını açıkladı. Bakan Koca, ''Gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdi'' dedi.
Bakan Fahrettin Koca son dakika, Twitter hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, ''LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler'' dedi.
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