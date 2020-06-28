Son dakika haberi: YKS soru kitapçığını sosyal medyadan paylaşmıştı! Gözaltına alındı

Son dakika haberi... Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 2020-YKS'nin ilk oturumu TYT sınavına giren B.Y'nin sınav sorularının fotoğrafını çekmek suretiyle kopya girişiminde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.



Söz konusu kişinin gözaltına alındığı, sınav sırasında kullandığı cep telefonuna el konularak incelendiği bildirilen açıklamada, “Şahsın sorgusu, yapılan tespitler ve dijital materyalin ön tetkikinde, kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir.” ifadesine yer verildi.



Açıklamada, ihmali olduğu düşünülen görevliler hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.



ÖSYM AÇIKLAMA YAPMIŞTI



ÖSYM’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle: “2020-YKS’nin ilk oturumu olan TYT 188 sınav merkezimizde güvenle tamamlandı. Sınav tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görüldü. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup, sorumlu hakkında yasal süreç başlatıldı. YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planladığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacak. ÖSYM Başkanlığı olarak gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz”



