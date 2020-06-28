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AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 18:31,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... YKS sınavı için 81 ilde uygulanan sokak kısıtlaması sona erdi

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Son dakika haberi... YKS sınavı için 81 ilde uygulanan sokak kısıtlaması sona erdi
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Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu AYT ile üçüncü ve son oturumu YDT dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Son dakika haberler...  İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

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