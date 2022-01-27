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Son dakika haberi: Yılın ilk MGK'sı sona erdi... Dikkat çeken 'Ukrayna' vurgusu

#MGK#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Milli Güvenlik Kurulu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi, toplantı 4 saat 45 dakika sürdü. Toplantının ardından yapılan 5 maddelik bildiride, Ukrayna ve Rusya arasındaki tansiyonun düşürülmesi için çağrıda bulunulduğu ifade edildi. Ayrıca bildiride, Türkiye'nin Yunanistan ve Ermenistan'la olan ikili ilişkilerine de vurgu yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı yaklaşık 4 saat 45 dakika sürdü.

Kritik MGK sonrası alınan kararlar şu şekilde;

1. 2021 yılında Milli güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askeri, iktisadı ve sosyal gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilmiş, 2022 yılında karşı karşıya kalınması muhtemel sınamalar ve bu çerçevede yürütülecek faaliyetler müzakere edilmiştir.

2. PKK/KCK-PYD/YPG, FETO VE DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azım, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

3. Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında artan gerginlik ele alınmış. Gerilimin artmasının kimsenin menfaatine neticeler doğurmayacağına dikkat çekilerek, tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur.

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4. Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla kurulan mekanizmaların ve sarf edilen gayretlerin Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere, tarafların yapıcı ve samımı cabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulanmıştır.

5. Uluslararası hukuku pervasızca ihlal eden ve çarpıtan, antlaşmalar hilafına adaları silahlandırmayı ısrarla sürdüren Yunanistan, diyalog ve is birliği çağrılarımıza samimiyetle karşılık vermeye davet edilmiş Ege ve Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizin korunması hususundaki kararlılığımız tekraren hatırlatılmıştır."

Son dakika haberi: Yılın ilk MGKsı sona erdi... Dikkat çeken Ukrayna vurgusu

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#MGK#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Milli Güvenlik Kurulu

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