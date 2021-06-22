Son dakika haberi... Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu! Faz-3 müjdesi: Resmen başladı

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması 44, Faz-2 çalışması ise 250 gönüllü üzerinde yapıldı. Faz-2'nin raporlama aşamasının tamamlanmasının ardından yerli aşının Faz-3 çalışması başladı.

KOCA: BU GURUR MİLLETİMİZE AİT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının üçüncü fazının ilk doz uygulamasına video konferans yöntemiyle katıldı. Ankara Şehir Hastanesi'nden aşılama programına katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün önemli bir ana tanıklık ediyoruz. Özellikle Türk aşısı çalışmalarının başlaması ile birlikte ilk virüsün izole edilmesi ile birlikte aşı çalışmaları ülkemizde başladı ve devamında Erciyes Üniversitesi'nden Aykut Özdarendeli hocamızın laboratuvarında aşı çalışması başlamış oldu. Faz-1 ve Faz-2 safhalarını geçti. Faz-1 ve Faz-2 safhaları ile birlikte aşının güvenirliğini, immun yanıtını görmüş olduk. Bugün ise Faz-3 safhasına gelen bir aşımız artık var. Bu milletimizin gururu, bu gurur milletimize ait. Bundan sonraki safhada Faz-3 döneminde gönüllülere yapılıp etkinliğini görmüş olacağız. Faz-3 safhasına gelen aşıda özellikle etkinliğini biz görmek istiyoruz, devamında yaygın kullanıma geçilmiş olacak" dedi.

ERDOĞAN: TÜRKİYE YENİ DÖNEMİN KAPILARINI ARALAMAKTA



Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunarak, "Bu aşı hali hazırda ülkemizde en ileri düzeye ulaşmış bir çalışmadır. İlk yerli aşımızın bu seviyeye gelmesinde emeği geçen bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum. Diğer aşı çalışmalarını yürüten bilim insanlarımızın çalışmalarının da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum. 3'üncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilecek aşımız ile birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Salgın ile mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın araç aşılardır. Türkiye Çin ve Almanya başta olmak üzere somut neticeye ulaşan tüm aşıların tedariki ve uygulamasında oldukça ileri bir düzeydedir. İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız" diye konuştu.

'SON DÖNEMECE GİRMİŞ BULUNUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın ile mücadele ve aşılamada mesafe katedildikçe kısıtlamaları da kaldırdıkları veya azalttıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Haziran ayı başı ile birlikte pek çok alanda milletimize rahat nefes aldıracak açılımları zaten başlatmıştık. Dün de kabine toplantımızın ardından temmuz ayı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere pek çok konuya ilişkin mücadelemizi ve müjdelerimizi milletimiz ile paylaştık. Dışarıdan tenin ettiğimiz aşılar önemli olmakla birlikte asıl olan kendi aşımızı üretmektir. Bu salgının daha ne kadar süreceği, daha ne kadar mutasyon geçireceği belirsizdir. Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını ve refahını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir. Üçüncü faza geçilen bu çalışma ile artık kendi aşımıza sahip olma konusunda artık son dönemece girmiş bulunuyoruz. Bu aşamanın da ön görülen sürede tamamlanarak aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanıma geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızı bir an önce aşılarını olarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten koruma hususunda sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Bir kez daha bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum, bilim insanlarımıza ve 3'üncü faz uygulamasına katılacak vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

ADINI ERDOĞAN DUYURDU

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşının ismine dair görüşlerini sordu. Erdoğan, "Benim şahsen gönlümden geçen, hem ülkemizin tamamında dil noktasında kolaylık açısından 'Turkovac' ismi uygundur derim" dedi. Koca ise "Çok uygundur efendim. Hayırlı olsun. Biz de bu çerçevede hazırlıklarımızı hızlandıracağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Faz-3 kapsamında ilk doz uygulaması, gönüllüye yapıldı.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan: "Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısının adı TURKOVAC."

'DÜNYA TIBBINA KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ'



Bilim Kurulu üyesi olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal da "Türkiye'de böyle bir aşı yapmaktan, gelişmesine katkıda bulunmaktan biz de çok gurur duyuyoruz. Çin aşısının Faz-3'ünü Türkiye büyük bir başarıyla gerçekleştirdi ve dünyanın saygın bir dergisinde yayımladı. İnşallah en kısa süre içinde bu çalışmamızı da bitirip bu aşımızı iyi bir yayınla dünya tıbbına kazandırmış olacağız. Milletimize, dünyamıza hayırlı olsun" dedi.



'YATIRIMIN MEYVELERİNİ TOPLUYORUZ'



ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de "2013 yılında devletimizin yaptığı yatırımın meyvelerini topluyoruz. Sadece pandemi döneminde değil aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek hastalıklar açısından da çok iyi bir deneyim ve altyapıya sahip olduğumuzu söylemek isterim" diye konuştu.



Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkan Prof. Dr. Erhan Akdoğan ise aşı çalışmalarına gerekli desteği sağladıklarını kaydetti.

"TURKOVAC"IN FAZ-3 AŞAMASINA 7 AYDA ULAŞILDI

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Kovid-19, Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020'de tespit edildi. İlk vakanın görülmesinin ardından geçen bir yılı aşkın sürede hem dünyada hem Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında birçok tedbir hayata geçirildi.

Bu tedbirlerin yanında, salgınının yıkıcı etkilerini ortadan kaldırılabilmek için Türkiye, en etkin yollardan biri olan yerli aşının üretilmesi için çalışmalarına hızla başladı. Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle 18 yerli aşı çalışması hayata geçirildi.

Bunlardan en hızlı ilerleyeni, Erciyes Üniversitesince geliştirilen ve 5 Kasım 2020'de Faz-1 çalışmalarına başlanan inaktif Kovid-19 aşısı oldu. Faz-2 çalışmaları kapsamında ilk dozu 10 Şubat'ta uygulanmaya başlanan aşının gönüllülerde herhangi bir yan etkisi görülmedi.

Faz-1 aşamasında 44, Faz-2'de ise 250 gönüllüye uygulanan aşının, Faz-3 çalışmasına ise bugün başlandı. Aşının Faz-3 aşamasının tamamlanmasıyla Türkiye'nin yaygın aşılama programında eli daha güçlü hale gelecek.

Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının desteklediği yerli aşının Türkiye Koordinatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal yürütüyor.

Aşıyı, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin başında olduğu Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli ekip geliştiriyor.



4 ÜLKEDE DAHA FAZ-3 ÇALIŞMASI



Öte yandan 'Turkovac'ın Faz-3 çalışmalarının Azerbaycan, Macaristan, Polonya ve Özbekistan'da da yürütüleceği öğrenildi.

CNN TÜRK yayınına katılan Prof. Dr. Derya Unutmaz yerli aşıdaki gelişmeyi değerlendirdi.

İşte Prof. Dr. Unutmaz'ın açıklamaları:

10 bin, 20 bin kişi üzerinde denecek. Bu daha uzun bir süreç . Tahminim Ekim- Kasım gibi sürecin tamamlanıp umuyorum ki başarılı olması. Bu inaktif aşı, Çin aşısına benzeyen bir aşı. Bu bakımdan eksi derecelerde tutulması çok gerekli olmayacaktır.

FAZ-3 NE ZAMAN BİTER?

Bu gönüllülerin bulunmasıyla alakalı. Benim tahminin 4-5 ay içinde tamamlanmış olacağı. En geç yıl sonuna kadar bu aşının sonuçları çıkmış olur. Üretim kapasitesi de yeterli olursa onayı da hızlı şekilde alınıp 2022'de kullanılır.

BIONTECH'TE İHTİYAÇ YOK AMA SİNOVAC İÇİN 3. DOZ GEREKLİ

Faz 3 sonuçları nasıl ilerleyecek, ne kadar koruma olacak. Biontech aşısı için 3. doza ihtiyaç olmadığı anlaşılıyor önümüzdeki süreçte ama sinovac aşısı için 3. dozu tavsiye ediyoruz. Biontech için öbümüzdeki bir yıl yeterli diye görülüyor. Sinovac için 3. doz gerekli olacak. bu delta varyantının oluşmasıyla bu 3. doza ihtiyacımız olacak

AŞILAMADA YAŞ SINIRININ DÜŞMESİ

Ben bir kaç hafta önce iddiaya bile girdim. Sonbahara kadar aşılamayı yapacağız diye. Orada tek sorun aşının teminiydi. Aşılar da temin edildikten sonra dünya rekoru kırıyoruz her gün.

1 TEMMUZ SONRASI İÇİN UYARILAR

Maske takmak özellikle kal-palı alanlarda devam etmeli. Bu bireysel bir sorumluluk. Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını doğru buluyorum. Dışardan bulaşma daha az riskli.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, Faz-3 aşamasına geçen aşıya ilişkin son gelişmeleri aktardı...

İşte Arda Erdoğan'ın aktardıkları...

En önde giden aşı adayıydı. Dün Faz 3 için onay verildi, bugün de Faz 3'ün ilk dozu uygulandı. Onay dün verildi, bugün aşının ilk dozu vuruldu. Bundan sonra Türkiye genelinde 25'e yakın merkezde aşının FAZ 3 çalışması gerçekleştirilecek. Azerbaycan, Macaristan, Polonya ve Özbekistan'da, 5 ya da 6 ülkede Türkiye'nin TURKOVAC aşısının FAZ3 çalışmasını yapması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun çalışmasının ardında ihtiyacı olan herkese 3. doz aşı yapılacak. 3. doz isteyen vatandaşlar, Sinovac, Biontech ve yerli aşıdan istediklerini seçip aşı olacak. Hedeflenen tarih toplumsal bağışıklıkta Eylül ayı. 24.5 milyon doz kadar Biontech şimdiye kadar teslim edildi. Ay sonuna kadar 30 milyon dozun daha teslim edilmesi bekleniyor. Şu ana kadar 400 bin doz kadar Sputnik aşısı da teslime dildi, gerekli testleri yapılıyor. Aşı uygulamasında 2 milyon doza kadar günde çıkma ihtimali söz konusu.

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