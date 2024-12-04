×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi... Yenidoğan çetesi davasında ara karar

Güncelleme Tarihi:

#Yenidoğan Çetesi#Yenidoğan#Mahkeme
Son dakika haberi... Yenidoğan çetesi davasında ara karar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 23:28

Son dakika haberi... Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan 7 sanığında tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan duruşma salonunda bulunmayan ve hakkında tutuklama kararı verilen 4 kişi hakkında ise yakalama emri düzenlenmesine hükmetti. Tutuklu sanık sayısının 29'a ulaştığı davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun davaya katılma talebini kabul edildi. Duruşma 13 Ocak 2025'e ertelendi.

Haberin Devamı

Ayrıntılar geliyor... 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yenidoğan Çetesi#Yenidoğan#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!