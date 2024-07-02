Son dakika haberi... Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama

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Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu atandı.

Söz konusu atama Anayasa'nın 104 ve 106'ıncı maddeleri gereğince yapıldı.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Bakan Memişoğlu, X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım.

Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım.

Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle."