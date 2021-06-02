Son dakika haberi: Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk tarih verdi

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Şu ana kadar 813 bin meslektaşımız bu işlemi gerçekleştirmişti. Kalanlar da 7 Haziran'dan itibaren aşı randevularını alabilecek. Hekimlerimizden sonra ilk aşılanan meslek grubu öğretmenlerimiz olmuştu.

2 Temmuz'da kapanacak. Haftada 2 gün gidecek öğrenciler. Önümüzde 4 hafta var. Öğretmenlerimiz 2 gün dışında okula davet edip çalışma da yapabilirler. Sınıfın yarısını pazartesi-salı, diğer yarısını da çarşamba-perşembe çağırmak gibi genel bir eğilim var ama okullar bu günleri değiştirebilir.

Neden 5 gün değil de 2 gün?



Öğrencilerin %90'ı geliyor, devamlılık çok yüksek. İsteyen gelir, isteyen gelmeyebilir diyoruz. Sınıfın %80'i gelince sınıf çok kalabalık oluyor, mesafeyi ayarlayamıyoruz, bu yüzden 2 gün.

Bizim olağan açılışımız 7 Eylül'de salgın olmasa. Önümüzdeki sürece baktığımızda yazın okul açmamız çok kolay değil. Ağustosta, temmuzda okulları açıp eğitim-öğretim yapmak bizim için uygun değil. Öğretmenlerimizin de dinlenmesi lazım, çok yoruldular.

Köy okullarında ortamlarımız çok müsait fiziksel koşullar açısından. Bizim yaptığımız araştırmalar köy okullarında öğrencilerin akademik eksikliklerinin daha fazla olduğunu gösteriyor. 5 gün bunların eksiğini tamamlayarak gidelim ki dezavantaj yaşamasınlar.

Niye 3 değil de 2 gün?



O zaman cumartesi de okulu mecbur tutmak gerekecekti. Bizim okullarımızın koşulları bazen uygun olmuyor. Biz bir çerçeve çizmek zorundayız ama okul yönetimi 'Bizim ihtiyacımız var, 3 gün çalışmak istiyoruz öğrencilerle' derse böyle bir elastikiyet var.

Aşının da avantajıyla beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde mümkünse 1 Eylül'de açacağız. Ama bu koşulları tam olarak kestiremediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Biz eylülün ilk haftası açmak istiyoruz, buna göre hazırlığımız var. Pazartesinden başlayacağı için 30 Ağustos'a denk geliyor ancak resmi tatil olduğu için onu ayarlarız.

Karneler neden 18 Haziran'da veriliyor?

Biz geçen dönemde de karneyi günler öncesinden verdik. Milyonlarca öğrencimiz var, hepsi birden aynı anda sisteme girmeye çalışıyorlar, bir sıkışma oluyor. O yüzden geçen dönem de erkenden açtık. 2 Temmuz'u beklememiz gerekmiyor, biz bir kolaylaştırma yapmaya çalışıyoruz.

2. dönem sınava girmeyen öğrencilerin yıl sonu notları nasıl hesaplanacak?

1. dönemde alınan notları var. Velimize, öğrencimize diyoruz ki 'İsterseniz 1. dönem notunuz tabii ki geçerli olabilir' Ama yeniden sınava girip notunu yükseltmek isteyen öğrenciye de 'tamam' diyoruz. 'Ben matematikte notumu yükseltmek istiyorum' derse sorumluluk sınavına girip yükseltebilir. Hiç girmezse 1. dönem notu geçerli olur.

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